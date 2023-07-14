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15:54, 14 июля 2023Мир

Лавров отправится в Таиланд

Глава МИД РФ Лавров посетит Таиланд, где встретится со своим тайским коллегой Праматвинаем

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров посетит с официальным визитом Таиланд, где встретится со своим тайским коллегой Доном Праматвинаем. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте российского Министерства иностранных дел.

«Предполагается обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений с акцентом на расширение практического сотрудничества. Особое внимание будет уделено перспективам наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей, расширению взаимодействия в области культуры и туризма», — указали в МИД РФ.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обеих стран также примут участие в церемонии открытия российского генконсульства на острове Пхукет.

Ранее Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен приняли участие в совместном заседании Восточноазиатского саммита (ВАС) в Джакарте.

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    Глеб Бажуткин
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