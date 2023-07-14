В российском регионе приостановили отпуск льготных лекарств из-за атаки хакеров

В Приморье временно приостановили отпуск льготных лекарств из-за хакерской атаки на склад

В Приморье временно приостановили отпуск льготных лекарств из-за хакерской атаки на информационную систему регионального склада препаратов. Об этом заявила глава краевого Министерства здравоохранения Анастасия Худченко в своем Telegram-канале.

«Высокая многоступенчатая защита информации была взломана. Сохранен лишь частичный доступ, а также возможность в ручном режиме обеспечить выдачу экстренно важных препаратов», — подчеркнула она.

По словам Худченко, ведомство и сотрудники правоохранительных органов прикладывают все усилия для быстрого восстановления системы и обеспечения лекарствами льготников.

В сентябре 2022 года писали, что в России захотели ввести ограничения по продаже медицинских препаратов, содержащих спирт. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Минздраву принять решение об ограничении объема емкости, в которой продаются лекарства с содержанием этилового спирта из-за их потенциального использования в производстве нелегальной алкогольной продукции.