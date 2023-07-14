В ЛНР рассказали о существенных потерях ВСУ на артемовском направлении

Врио главы ЛНР Пасечник: спецназ «Ахмат» нанес потери ВСУ на артемовском направлении

Спецназ «Ахмат» нанес существенные потери Вооруженным силам Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом рассказал врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

По его словам, решительные действия подразделений позволили взять в плен 13 украинских боевиков, а также захватить два танка, две единицы автомобильной техники и одну боевую бронированную машину.

Ранее в ЛНР сообщили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль часть трассы под Купянском, которую украинские силы использовали для снабжения своих войск на передовых позициях и эвакуации раненых.

12 июля подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что Российская армия отразила около пяти атак ВСУ в районе Серебрянского лесничества, Григоровки и Белогоровки.