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19:21, 14 июля 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о существенных потерях ВСУ на артемовском направлении

Врио главы ЛНР Пасечник: спецназ «Ахмат» нанес потери ВСУ на артемовском направлении

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Спецназ «Ахмат» нанес существенные потери Вооруженным силам Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом рассказал врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

По его словам, решительные действия подразделений позволили взять в плен 13 украинских боевиков, а также захватить два танка, две единицы автомобильной техники и одну боевую бронированную машину.

Ранее в ЛНР сообщили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль часть трассы под Купянском, которую украинские силы использовали для снабжения своих войск на передовых позициях и эвакуации раненых.

12 июля подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что Российская армия отразила около пяти атак ВСУ в районе Серебрянского лесничества, Григоровки и Белогоровки.

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    Алевтина Запольская
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