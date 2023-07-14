В ЛНР рассказали о существенных потерях ВСУ на артемовском направлении
Спецназ «Ахмат» нанес существенные потери Вооруженным силам Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом рассказал врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
По его словам, решительные действия подразделений позволили взять в плен 13 украинских боевиков, а также захватить два танка, две единицы автомобильной техники и одну боевую бронированную машину.
Ранее в ЛНР сообщили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль часть трассы под Купянском, которую украинские силы использовали для снабжения своих войск на передовых позициях и эвакуации раненых.
12 июля подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что Российская армия отразила около пяти атак ВСУ в районе Серебрянского лесничества, Григоровки и Белогоровки.