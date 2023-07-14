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01:03, 14 июля 2023Мир

В МИД назвали последствие для Европы после саммита НАТО

Замглавы МИД России Грушко: итогом саммита НАТО в Вильнюсе стала вассализация Европы
СюжетРоссия и НАТО:
Александр Грушко

Александр Грушко. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заместитель главы МИД России Александр Грушко в эфире Первого канала заявил, что итогом саммита НАТО в Вильнюсе стала вассализация Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, объявление Североатлантическим альянсом России угрозой является результатом рукотворного геополитического процесса расширения НАТО с целью «сохранить организацию в качестве инструмента», который обслуживает интересы Соединенных Штатов.

Саммит НАТО прошел 11-12 июля в Вильнюсе. На Украине сообщили о разочаровании итогами саммита, поскольку Киев не получил официального приглашения в блок.

В свою очередь, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил против приема Украины в НАТО. Так, политик назвал данный шаг ненужной провокацией, а также дорогой к прямой войне с Россией и возможному ядерному конфликту.

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    Марина Совина
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