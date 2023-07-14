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01:59, 14 июля 2023Мир

В США рассказали о реальном месте Украины на международной арене

Конгрессвумен США Грин: Украина не является союзником НАТО или штатом Америки

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в ходе выступления в Конгрессе осудила западное финансирование Украины. Она напомнила, что страна не является союзником по НАТО, соответствующее видео политик выложила на странице в Twitter.

«Я хочу еще раз напомнить, что Украина не является ни 51-м штатом Америки, ни ее союзником по НАТО», — рассказала она о реальном месте страны на международной арене.

По словам Грин, американцы упорно трудятся каждый день не для того, чтобы защищать границы других государств, а хотят защиты собственных прав и границ. Конгрессвумен осудила финансирование «бесконечных» иностранных войн на фоне внутренних проблем Штатов, в том числе, социально-экономических.

Ранее журналисты газеты Politico написали, что среди союзников США по НАТО растет беспокойство по поводу того, как долго и какой ценой они смогут продолжать поддерживать Украину в конфликте с Россией. Внутри страны тревожные голоса звучат все громче, указало издание.

В частности, все больше членов Республиканской партии в Конгрессе США и республиканцев-кандидатов в президенты выражают возражения против финансирования Украины, также уточнили обозреватели.

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    Марина Совина
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