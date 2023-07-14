Три министра из правительства Молдавии ушли в отставку

Президент Молдавии Санду приняла отставку трех министров республики

В Молдавии три министра ушли в отставку. Их заявления приняла президент республики Майя Санду, сообщает администрация главы государства.

«Утверждаются заявления об отставке, которые подали министр внутренних дел Анна Ревенко, министр образования Анатолий Топалэ и министр инфраструктуры Лилия Дабижа», — говорится в сообщении.

Ранее Ревенко сообщила, что добровольно подала в отставку из-за инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева. Она также сообщила об аналогичных заявлениях двух других министров республики.

Стрельба в аэропорту произошла 30 июня. Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров застрелил двух сотрудников пограничной полиции и ранил ножом одного пассажира после отказа во въезде в страну по соображениям безопасности.