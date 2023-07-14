В Финляндии объяснили отсутствие точных условий для членства Украины в НАТО

Глава МИД Финляндии Валтонен: НАТО невыгодно уточнять условия вступления Украины в альянс

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что сейчас как Украине, так и НАТО невыгодно называть точные условия вступления страны в альянс. Об этом она рассказала в беседе с британской газетой The Times.

«Конкретизация требований членства [в НАТО] не входит в интересы Украины или альянса: мы должны понимать, что Россия очень талантливо манипулирует подобными вопросами. Мы не можем создать для нее стимул никогда не заканчивать войну», — объяснила министр.

Валтонен уточнила, что Украина получит поддержку «на всех уровнях» для выполнения требований к членству в Североатлантическом альянсе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о катастрофических последствиях приглашения Украины в НАТО. По его мнению, подобное решение привело бы к началу новой мировой войны. Политик обратил внимание на воинственные настроения в Европе и указал на агрессивность украинцев, регулярно что-то требующих от Запада.