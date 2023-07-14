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22:26, 14 июля 2023Мир

Посол РФ заявил об опасности прямого военного столкновения НАТО с Россией

Посол РФ в Бельгии Токовинин: НАТО на грани прямого военного столкновения с Россией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

США и их союзники по НАТО, продолжая вооружать киевский режим, балансируют на грани боевого столкновения с Россией, заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, западные страны продолжают держать линию на эскалацию конфликта. По мнению дипломата, об этом говорят заявления, сделанные государствами-членами Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе. «Продолжаются поставки вооружений, которые становятся все более разрушительными и дальнобойными, и тем самым альянс, без сомнения, балансирует на крайне опасной грани скатывания к прямому военному столкновению с Россией», — предупредил он об опасности.

По мнению Токовинина, американские кураторы используют киевский режим в качестве ударной силы. Он добавил, что Вашингтон «продолжает делать ставку на взвинчивание конфронтации и жонглировать лозунгом военного поражения России».

На саммите НАТО официально признало Россию своей главной угрозой. В документе сказано, что Москва нарушила принципы и нормы, которые способствовали стабильному европейскому порядку безопасности.

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    Марина Совина
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