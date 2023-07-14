Россиянам рассказали о способах борьбы с шумными соседями

В Роскачестве посоветовали не портить имущество шумных соседей

Бороться с шумными соседями бывает сложно, но не стоит переходить некоторые границы. Об этом россиян предупреждают эксперты Роскачества. Там рассказали, в какое время соседи могут вести себя громко и делать ремонт в квартире, а когда такое поведение нарушает допустимые нормы.

В какое время запрещено шуметь

С точки зрения законодательства в многоквартирных домах недопустимо шуметь ночью и в тихий час, загромождать общие коридоры, тамбуры и лестницу, мусорить в местах общего пользования, а также не соблюдать санитарные требования.

Если соседи громко слушают музыку по ночам, завели домашнее животное, за которым не следят, сверлят стены после полуночи, соседи сверху шумят после 23:00 — это повод призвать их к ответственности Роскачество

«В России сейчас еще не принят, хотя обсуждается, федеральный "закон о тишине", но действуют региональные. Они устанавливают более конкретные правила допустимого поведения в квартире в дневное и ночное время. Например, в Москве действует закон "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве". Он устанавливает ограничение: например, время ремонта по закону — днем, и то с перерывом. Запрещено делать шумный ремонт с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни», — отметили в Роскачестве.

Но требования к соблюдению тишины не распространяются на работы, связанные с устранением последствий аварий, стихийных бедствий, проведением неотложных работ. Также нельзя привлечь к ответственности тех, кто шумит по религиозным мотивам

Что делать, если шумят животные или дети?

«Если у ваших соседей лает собака и вам это мешает, их можно призвать к ответственности. Собака, конечно, живое существо, но в обязанности хозяев входит ее воспитание и дрессировка, чтобы зверь вел себя адекватно. Если вы вызовете полицию, участкового или обратитесь в Роспотребнадзор, нерадивых владельцев могут обязать пройти с питомцем курсы дрессуры», —объясняют эксперты.

Если у соседей плачет ребенок, ситуация сложнее. В «законе о тишине» Москвы, например, плач детей не входит в перечень нарушений. В этом случае законодательство бессильно, за исключением случаев, когда есть подозрение, что с ребенком плохо обращаются.

Как бороться с шумными соседями?

Если шумные соседи нарушают порядок ночью, надо вызвать полицию. Они должны приехать на вызов и зафиксировать нарушения. Дебоширов могут оштрафовать. Также можно написать заявление участковому, который будет обязан с ними поговорить.

Следующий шаг — стоит пожаловаться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья (ТСЖ). Они также должны будут побеседовать с соседями.

Не нужно пытаться решить вопрос самостоятельно — угрожать, лезть в драку, писать оскорбительные записки, портить имущество соседей Роскачество

«Подайте на соседей в суд. Потребуется собрать доказательства — видеоматериалы с записью звука, показания свидетелей. При возможности самостоятельно замерить уровень шума — показания специального прибора, который подтвердит, что шум превышает разрешенные показатели», — посоветовали в Роскачестве.

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