В Кремле так и не запланировали разговор Путина с Эрдоганом

Песков: разговора Путина с президентом Турции Эрдоганом все еще нет в графике

В Кремле так и не запланировали разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об отсутствии его в планах заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нет, пока в графике президента такого разговора нет. При необходимости он будет организован», — отметил официальный представитель Кремля.

12 июля Эрдоган заявил, что обсудит с Путиным выдачу Украине экс-командиров бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). По его словам, в августе глава России приедет с визитом в Турцию, где у сторон будет возможность обсудить этот вопрос в формате тет-а-тет.

Ранее Песков уже отмечал, что графике Путина нет намеченных телефонных переговоров с президентом Турции. В таком же ключе пресс-секретарь президента сообщал об отсутствии подобных планов еще 10 июля.