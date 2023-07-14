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11:33, 14 июля 2023Наука и техника

Успешно протестирован препарат от никотиновой зависимости

JAMA: успешно протестировано новое соединение от никотиновой зависимости

Фото: Julia Engel / Unsplash

Ученые Массачусетской больницы общего профиля (MGH) успешно протестировали новый препарат от никотиновой зависимости. Выводы первого крупного клинического испытания цитизиниклина в США опубликованы в журнале JAMA.

В ходе испытания авторы рассмотрели влияние перспективного соединения на 810 взрослых, которые ежедневно курили сигареты и хотели бросить эту вредную привычку. Были сравнены две модели продолжительности лечения цитизиниклином (6 и 12 недель) с плацебо. Общий срок наблюдения за всеми группами составил 24 недели.

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Результаты показали, что в группе 12-недельного лечения около 32 процентов участников, принимавших цитизиниклин, по сравнению с семью процентами, принимавших плацебо, воздерживались от курения в течение 9-12 недель. В то же время испытуемые, которые в течение шести недель употребляли препарат, не курили 25,3 процента по сравнению с группой плацебо на протяжении трех-шести недель. Вещество хорошо переносилось участниками, также не было зарегистрировано серьезных побочных эффектов.

Цитизиниклин, известный как цитизин, — растительный алкалоид, содержащийся в семенах растения Ракитник русский. Соединение избирательно связывается с никотиновыми рецепторами в головном мозге, которые ответственны за никотиновую зависимость. В итоге после приема облегчается желание курить и уменьшается тяжесть симптомов при отмене употребления никотина.

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    Елена Апазиди
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