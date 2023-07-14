Появились фото с места взрыва в жилом районе Белгорода

Губернатор Гладков опубликовал фото с места взрыва в жилом районе Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фото с места взрыва в жилом районе Белгорода. Снимки в пятницу, 14 июля, появились в его Telegram-канале.

Подорвали автомобиль. На кадрах видно, что машина получила повреждения в нижней части.

В результате ЧП пострадали три человека — мужчина, который в момент взрыва находился в салоне транспортного средства, и проходившие мимо мать с ребенком. Они получили осколочные ранения нижних конечностей. Пострадавших доставили в больницу, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Глава приграничного российского региона приехал на место случившегося и сообщил, что угрозы для жителей соседних домов и квартир нет. Причины произошедшего устанавливают следователи.