Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:42, 14 июля 2023Россия

Появились фото с места взрыва в жилом районе Белгорода

Губернатор Гладков опубликовал фото с места взрыва в жилом районе Белгорода
СюжетВзрывы в Белгородской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фото с места взрыва в жилом районе Белгорода. Снимки в пятницу, 14 июля, появились в его Telegram-канале.

Подорвали автомобиль. На кадрах видно, что машина получила повреждения в нижней части.

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

В результате ЧП пострадали три человека — мужчина, который в момент взрыва находился в салоне транспортного средства, и проходившие мимо мать с ребенком. Они получили осколочные ранения нижних конечностей. Пострадавших доставили в больницу, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Глава приграничного российского региона приехал на место случившегося и сообщил, что угрозы для жителей соседних домов и квартир нет. Причины произошедшего устанавливают следователи.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль прокомментировал атаку ВСУ в районе Курской АЭС

    Крупнейший видеоресурс России покажет эксклюзивный контент для любителей футбола

    В Кремле прокомментировали принятый Думой закон о трансгендерах

    Песков оценил слова Орбана о виновности США в затягивании конфликта на Украине

    На Украине оценили слова главы Минобороны Британии о неблагодарности Киева

    Блогерша раскрыла неожиданный метод омоложения в домашних условиях

    Стало известно об ухудшении состояния здоровья актрисы Татьяны Васильевой

    Кремль ответил на вопрос о статусе ЧВК в России

    Власти белорусского города объявили день бесплатного труда

    Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости