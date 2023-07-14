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11:51, 14 июля 2023Мир

Посла Польши вызвали в МИД России

Посла Польши вызвали в МИД РФ, ему вручили ноту о закрытии консульского агентства

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Посла Польши Кшиштофа Краевского вызвали в МИД России, ему вручили ноту с уведомлением о закрытии консульского агентства страны в Смоленске. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что в 2011 году Москва показала готовность идти навстречу Варшаве и обеспечила открытие агентства «в качестве жеста доброй воли». Оно расположилось в регионе со значимыми для Польши памятными объектами. Кроме того, Россия изменила паритет по количеству консульских учреждений двух стран в пользу Польши.

Политику, которой в последние годы придерживается Варшава, в МИД назвали враждебной. В министерстве отметили, что Польша «поощряет преступный неонацистский киевский режим и накачивает его вооружением», а также ликвидирует военно-мемориальное наследие СССР на своей территории.

«В этих условиях дальнейшее функционирование дополнительного польского консульского учреждения в Смоленске представляется избыточным», — сказано в заявлении.

О закрытии консульского агентства Польши в Смоленске стало известно 14 июля. Позже польский премьер Матеуш Моравецкий предупредил, что Варшава даст симметричный ответ.

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    Полина Матюхина
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