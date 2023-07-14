Прямой потомок пророка Мохаммеда пообщался с челябинцами о ценностях

Прямой потомок пророка Мохаммеда приехал на конференцию «Расулевские чтения» в Троицке

Прямой потомок пророка Мохаммеда в 42 поколении, профессор Амманского международного университета исламских наук, шейх Абдульраззак Аль-Саади приехал на Южный Урал, чтобы пообщаться с челябинцами на научной конференции «Расулевские чтения» в Троицке. Об этом сообщает KP.RU.

Аль-Саади считает, что молодежи необходимо прививать нравственность и традиционные ценности, которые сходятся во всех мировых религиях. Он попросил губернатора Челябинской области Алексея Текслера лично передать благодарность президенту России Владимиру Путину за его четкую позицию в этих вопросах.

«Есть общие ценности, к которым мы можем вместе призывать и воспитывать молодежь, оставляя в стороне те религиозные разногласия, которые существуют между нами. Нравственность едина среди всех мировых религий — отношение к родителям, их почитание, отношение к соседу, уважение к старшим», — сказал шейх.

В мае в казанской мечети Кул Шариф открылась уникальная выставка реликвий пророка Мухаммеда и его сподвижников. Экспозицию в российский город привезли из Болгара. В Казани она пробыла два дня.