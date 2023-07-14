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16:12, 14 июля 2023Бывший СССР

Мать Протасевича вернулась в Белоруссию

Мать экс-главреда NEXTA Протасевича вернулась в Белоруссию
Роман Протасевич

Роман Протасевич. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Мать экс-главреда NEXTA Романа Протасевича Наталья Протасевич вернулась в Белоруссию. Об этом сообщает БЕЛТА.

Она отсутствовала в стране почти три года в связи с политической деятельностью сына.

Для возвращения женщине пришлось обращаться в комиссию по возвращению уехавших. «Эмоций море, конечно. В марте я написала в комиссию по возвращению. 29 апреля я получила ответ, что в отношении меня нет ни уголовных, ни административных нарушений, так что я незамедлительно вернулась», — заявила она.

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26 мая 2021

3 мая Минский областной суд приговорил Романа Протасевича к восьми годам колонии, признав его виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, террористическим актам, оскорблении белорусского лидера Александра Лукашенко и других преступлениях. 22 мая Протасевич сообщил, что президент Белоруссии помиловал его.

Протасевич был задержан после экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair 23 мая 2021 года. Вскоре журналист дал в эфире белорусского телевидения большое интервью, где признался в организации массовых беспорядков, и добавил, что хочет «все исправить и жить обычной спокойной жизнью».

В январе 2022 года Протасевич вышел из-под домашнего ареста и объявил, что начинает сотрудничество с провластной организацией «Системная правозащита». По его словам, пока излишне «давать самому себе оценку» по вопросу сотрудничества со следствием и другими государственными структурами Белоруссии.

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    Алевтина Запольская
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