Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:27, 14 июля 2023Мир

На Западе рассказали о раскрытом Путиным плане Украины по захвату Крыма

Экс-разведчик Риттер: Путин раскрыл план Киева по захвату Крыма и нанес превентивный удар
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue works рассказал, что президент России Владимир Путин раскрыл план Киева по захвату Крыма и Донбасса и нанес превентивный удар.

«Президент Украины Владимир Зеленский начал эту войну, а не Россия. Если бы он имплементировал Минские соглашения, ничего бы не произошло», — заявил офицер.

Риттер добавил, что эти договоренности были нужны Западу, чтобы выиграть время и позволить НАТО подготовить Украину к конфликту, о чем заявляли бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

Экс-разведчик выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) много лет готовили для захвата Донбасса и Крыма, а Россия, разгадав этот план, нанесла удар, чтобы предотвратить этнические чистки.

Риттер назвал спецоперацию на Украине оборонительной, добавив, что ни одно государство не обязано ожидать, пока на него нападут.

Ранее американский экс-разведчик высказывал мнение, что украинский конфликт завершится на условиях России. Он также считает, что, когда конфликт закончится, для жителей Украины «все пойдет наперекосяк».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на вопрос об исключении Гурулева из комитета по обороне

    Экс-глава Минобороны Украины обратился к критикующим ВСУ американцам

    Водонаева рассказала о выселившем ее из квартиры коте

    Залужный признал неспособность сражаться с российской армией на своих условиях

    Стало известно о начавшихся у госпитализированного Краско галлюцинациях

    На Западе рассказали о раскрытом Путиным плане Украины по захвату Крыма

    Кеннеди-младший увидел в решении Байдена подготовку к войне с Россией

    Глава ГУР Украины заявил о проигранной информационной войне

    Трамп обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны

    Кличко поразмышлял о должности президента Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости