На Западе рассказали о раскрытом Путиным плане Украины по захвату Крыма

Экс-разведчик Риттер: Путин раскрыл план Киева по захвату Крыма и нанес превентивный удар

Экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue works рассказал, что президент России Владимир Путин раскрыл план Киева по захвату Крыма и Донбасса и нанес превентивный удар.

«Президент Украины Владимир Зеленский начал эту войну, а не Россия. Если бы он имплементировал Минские соглашения, ничего бы не произошло», — заявил офицер.

Риттер добавил, что эти договоренности были нужны Западу, чтобы выиграть время и позволить НАТО подготовить Украину к конфликту, о чем заявляли бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

Экс-разведчик выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) много лет готовили для захвата Донбасса и Крыма, а Россия, разгадав этот план, нанесла удар, чтобы предотвратить этнические чистки.

Риттер назвал спецоперацию на Украине оборонительной, добавив, что ни одно государство не обязано ожидать, пока на него нападут.

Ранее американский экс-разведчик высказывал мнение, что украинский конфликт завершится на условиях России. Он также считает, что, когда конфликт закончится, для жителей Украины «все пойдет наперекосяк».