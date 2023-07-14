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05:08, 14 июля 2023Из жизни

Директор школы приехал на встречу с ученицей с презервативами и был арестован

WNBF: директор школы привез на встречу с ученицей презервативы и попался полиции

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Директор школы из США попытался встретиться с ученицей для секса и попался полиции. Об этом сообщает WNBF.

55-летний Дэниел Эриксон, работавший директором школы в городе Джонсон-Сити, штат Нью-Йорк, попытался соблазнить 16-летнюю девушку, переписываясь с ней в приложении Snapchat. Сначала он изображал из себя сверстника школьницы, но позже раскрыл свою настоящую личность. Чтобы доказать подростку, что он действительно директор, он даже присылал ей фрагменты школьной базы данных. Эриксон так увлекся перепиской, что позволил себе приехать к дому школьницы, однако она не вышла к нему.

Позже мужчина все-таки убедил девушку устроить личную встречу в уединенном месте. 7 июля он приехал туда и привез с собой наггетсы из «Макдоналдса» и упаковку презервативов. Однако на месте его арестовали полицейские, ждавшие в засаде. Неизвестно, сообщила ли правоохранителям о приставаниях директора сама девушка или кто-то из ее близких.

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Согласно пресс-релизу Офиса шерифа округа Брум, против Эриксона выдвинуты обвинения в совращении несовершеннолетней и попытке изнасилования. В настоящий момент он находится под стражей без права выхода под залог.

Администрация центральный школьного округа Джонсон-Сити заявила, что Эриксон отстранен от работы и будет находиться в неоплачиваемом отпуске до выяснения всех обстоятельств дела. В заявлении также упомянули, с какими обвинениями связан арест директора, и добавили, что никакой информации о подобных инцидентах на территории школы ранее не поступало. Эриксону запрещено появляться на территории учебного заведения.

Шериф Фред Акшар выступил перед жителями города и журналистами: «Как отец я понимаю, что это кошмар любого родителя. Мы доверяем школам наших детей, считая, что там о них позаботятся и обеспечат им безопасность. И когда кто-то предает это доверие и использует свое положение, чтобы осуществить насилие в отношении ученика, это просто отвратительно».

Ранее сообщалось, что полицейского из США арестовали в связи с тем, что он занимался сексом с несовершеннолетними в патрульной машине и в участке. Иски против мужчины одновременно подали две сестры, которых, по их словам, он совратил.

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    Антонина Черташ
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