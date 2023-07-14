Microsoft представила новый шрифт по умолчанию в Office
Microsoft представила новый шрифт Aptos по умолчанию в Office на смену Calibri
Microsoft впервые за 15 лет сменила установленный по умолчанию шрифт в продуктах Microsoft Office с Calibri на Aptos. Об этом пишет главный менеджер по дизайну программ Си Дэниэлс.
Уточняется, что Calibri был шрифтом по умолчанию в сервисах Office с 2007 года — до него основным был Times New Roman.
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