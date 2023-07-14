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06:20, 14 июля 2023Наука и техника

Microsoft представила новый шрифт по умолчанию в Office

Microsoft представила новый шрифт Aptos по умолчанию в Office на смену Calibri

Фото: Mike Blake / Reuters

Microsoft впервые за 15 лет сменила установленный по умолчанию шрифт в продуктах Microsoft Office с Calibri на Aptos. Об этом пишет главный менеджер по дизайну программ Си Дэниэлс.

Уточняется, что Calibri был шрифтом по умолчанию в сервисах Office с 2007 года — до него основным был Times New Roman.

Ранее стало известно, что Google запустила чат-бот Bard, являющийся аналогом нейросети ChatGPT и поддерживающий русский язык, в Евросоюзе и Бразилии.

11 июля Microsoft объявила о новом этапе увольнений. Его проведут спустя неделю после начала 2024 финансового года.

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    Юлия Мискевич
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