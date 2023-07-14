Московская «Единая Россия» представила список доверенных лиц Собянина на выборах мэра

Московское городское региональное отделение партии «Единая Россия» представило список доверенных лиц действующего градоначальника Сергея Собянина на предстоящих выборах мэра столицы. Об этом сообщает «Агентство городских новостей Москва» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

«В работе общественного штаба Сергея Собянина принимают участие доверенные лица. Это наши горожане, лидеры общественных объединений, заслуженные деятели культуры, работники здравоохранения, молодежь», — заявил Толстой.

В список доверенных лиц вошли художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, директор Московского клинического научного центра имени Логинова Игорь Хатьков, председатель Московского городского совета ветеранов Георгий Пашков, руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина, телеведущая и общественный деятель Арина Шарапова, художественный руководитель и директор МГАТ «Русская песня» Надежда Бабкина, а также директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

Все они примут участие в мероприятиях штаба общественной поддержки действующего градоначальника, открытого на улице Покровка в Москве

Мосгордума официально назначила выборы мэра столицы на 10 сентября 2023 года. Они пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек.

