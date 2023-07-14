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00:44, 14 июля 2023Мир

Трамп заявил об осведомленности секретных служб в деле с кокаином в Белом доме

Трамп заявил, что секретная служба страны знает, кто ранее оставил кокаин в Белом доме
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Scott Morgan / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что секретная служба страны осведомлена, кто в июле оставил кокаин в Белом доме. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Они знают ответ также, как и все», — подчеркнул Трамп, комментируя завершение расследования секретной службы.

Политик выразил сомнение, что несмотря на все камеры и «величайшую криминалистику где-либо в мире», в секретной службе США «попросту не смогли выяснить», кто оставил порошок в Белом доме.

Ранее Трамп заявил, что Джо Байдена накачивают кокаином перед выступлениями. По его мнению, кокаин в Белом доме мог принадлежать президенту Байдену или его сыну Хантеру.

4 июля издание The Guardian сообщило, что в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета. В результате анализа выяснилось, что это кокаин. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми отметил, что уже ведется расследование «причин и способов», с помощью которых вещество попало в здание.

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    Юлия Мискевич
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