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02:04, 14 июля 2023Мир

США оценили угрозу вооруженной конфронтации с Китаем

Глава Пентагона Остин заявил, что США должны быть готовы к вооруженной конфронтации с КНР
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN заявил, что США должны быть готовы к вооруженной конфронтации с Китаем, но такая угроза не является неминуемой. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Китай отклонил запрошенную Ллойдом Остином встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу во время диалога Шангри-Ла в июне.

13 июля сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И второй раз за месяц. Встреча дипломатов пройдет в рамках ежегодного собрания министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте.

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    Марина Совина
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