США оценили угрозу вооруженной конфронтации с Китаем

Глава Пентагона Остин заявил, что США должны быть готовы к вооруженной конфронтации с КНР

Глава Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN заявил, что США должны быть готовы к вооруженной конфронтации с Китаем, но такая угроза не является неминуемой. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Китай отклонил запрошенную Ллойдом Остином встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу во время диалога Шангри-Ла в июне.

13 июля сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И второй раз за месяц. Встреча дипломатов пройдет в рамках ежегодного собрания министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте.