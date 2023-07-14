Стало известно о погибшем при ЧП на российском предприятии по обогащению урана

Один человек погиб из-за разгерметизации баллона на Уральском электрохимкобинате

В Новоуральске Свердловской области один человек погиб из-за разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана на Уральском электрохимкобинате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, остальные работники российского предприятия, находившиеся в цеху, эвакуировались. Чрезвычайное происшествие локализовано, а угроза химического заражения отсутствует.