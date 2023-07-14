В части российского региона ввели режим ЧС из-за мусора

В трех районах и двух городах Башкирии ввели режим ЧС из-за скопившегося мусора

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за скопившегося мусора ввели сразу в трех районах и двух городах Башкирии. Соответствующий документ подписал глава республики Радий Хабиров, сообщает пресс-служба правительства российского региона.

Режим ЧС до особого распоряжения действует в Краснокамском, Янаульском, Татышлинском районах, а также в Нефтекамске и Агидели.

Из-за того что региональный оператор прекратил свою деятельность, там скопились твердые коммунальные отходы. Это создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний, заявили региональные власти.

В начале недели в Башкирии наблюдалась аномальная жара. Местами столбики термометров поднимались до 40 градусов тепла.

На Краснодарский край, тем временем, обрушились мощные ливни. 12 июля в четырех населенных пунктах Туапсинского района Кубани ввели режим ЧС.