Россиянам раскрыли действенные способы перестать потеть

Врач-дерматолог Елена Погоренко: инъекции ботокса позволят перестать потеть

Врачи-дерматологи Елена Погоренко и Ирина Аксененко раскрыли россиянам действенные способы, которые помогают избавиться от пота надолго. Соответствующие комментарии публикует «Газета.ru».

Доктор Погоренко рассказала читателям издания, что инъекции ботокса на время блокируют передачу импульсов к клеткам потовых желез. «В результате после ботулинотерапии можно забыть о дезодорантах на 6-12 месяцев. Однако спустя полгода или год требуется повторная процедура», — предупредила она.

Помимо этого, медик добавила, что с повышенным потоотделением позволяет справиться лазер.

Для воздействия лазерной энергии на потовые железы в зоне повышенного потоотделения делаются несколько проколов. Туда помещается световод, подающий лазерную энергию. Сеанс длится не более часа. Иногда требуется несколько процедур, особенно, если участок кожи большой Елена Погоренко врач-дерматолог

В свою очередь Аксененко заявила, что крайней мерой избавления от повышенной потливости может стать пластическая операция — кюретаж. «Это хирургическое вмешательство, которое предполагает выскабливание подкожножирового слоя вместе с потовыми железами подмышечных областей. Для нее должны быть веские показания, психологический настрой, финансы, время», — объяснила она, отметив, что также есть другой вариант пластики — симпатэктомия

В заключение доктор порекомендовала в жаркий сезон мыться несколько раз в день, пользоваться аптечными антиперспирантами, а также минимизировать употребление продуктов с резким запахом и принимать добавки для нормализации микрофлоры кишечника. По ее словам, данные действия нормализуют естественный запах тела и уменьшат потоотделение.

В июне врач-дерматолог Шари Липнер раскрыла правильный способ нанесения дезодоранта. Так, специалистка порекомендовала использовать упомянутый продукт перед сном. При этом она уточнила, что речь идет именно об антиперспиранте, который направлен на предотвращение потоотделения и блокировку запаха.