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18:21, 22 июня 2023Ценности

Дерматолог раскрыла правильный способ нанесения антиперспиранта

Врач-дерматолог Шари Липнер порекомендовала использовать антиперспирант перед сном

Фото: Ana Essentiels / Unsplash

Врач-дерматолог Шари Липнер раскрыла правильный способ нанесения средства для уничтожения неприятного запаха. Соответствующий комментарий публикует Today.com.

Так, специалистка порекомендовала использовать упомянутый продукт перед сном. При этом она уточнила, что речь идет именно об антиперспиранте, который направлен на предотвращение потоотделения и блокировку запаха. По ее словам, дезодорант, в свою очередь, просто маскирует неприятный аромат.

Доктор объяснила, что в ночное время, особенно после душа, средство подавляет верхнюю часть потовых желез, вследствие чего на утро нет необходимости повторно его наносить на кожу. «Причем никаких рисков для здоровья при нанесении антиперспиранта ночью нет», — убедила она.

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В заключение эксперт добавила, что продукт можно наносить столько раз в день, сколько требуется каждому человеку без вреда для организма. Однако в случае, если потоотделение кажется слишком частым, то важно обратиться к дерматологу, чтобы выяснить причину.

Ранее в июне телеведущая нашла неожиданное применение дезодоранту. На размещенных кадрах 32-летняя инфлюэнсерша воспользовалась упомянутым косметическим изделием в качестве средства для макияжа, чтобы увеличить его стойкость. Так, сначала женщина провела на очищенной коже дезодорантом-стиком, а затем нанесла макияж.

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    Екатерина Ештокина
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