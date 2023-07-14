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17:35, 14 июля 2023Моя страна

В Симферополе пройдут ярмарки

В Симферополе пройдут ярмарки 15 и 16 июля, цены на них будут ниже рыночных на 15-20%

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Симферополе 15 и 16 июля пройдут ярмарки. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, стоимость всей представленной продукции будет на 15-20% дешевле рыночной.

Как уточнили в пресс-службе, в субботу ярмарки будут ждать посетителей на улице Аэрофлотской, 16, на Энергетиков, 2 в поселке Грэсовский, на Героев Сталинграда, 8, а также на улице Залесской, 97. В воскресенье, продукты можно будет приобрести на улицах Мате Залки, 17 и Балаклавская, 119.

В роли организатора ярмарок выступает МУП «Метроград».

Ранее сообщалось, что в Суздале отметят традиционный Праздник Огурца, мероприятие состоится в субботу, 15 июля.

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    Варвара Кошечкина
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