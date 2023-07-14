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14:54, 14 июля 2023Силовые структуры

Задержанным в Черногории россиянином оказался вор в законе Жорик Тбилисский

В Черногории по розыску Интерпола задержан вор в законе Жорик Тбилисский за участие в ОПГ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Задержанным в Черногории по розыску Интерпола россиянином оказался вор в законе Жорик Тбилисский. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Мужчина в возрасте 59 лет был задержан полицейскими в аэропорту города Тиват. Международный ордер на его арест был выдан Национальным центральным бюро Интерпола МВД России по городу Москве.

По данным правоохранителей, он с 1993 года занимал наивысшую позицию в преступной иерархии Краснодарского края и использовал свое влияние в криминальной среде.

31 января сообщалось, что в Краснодарском крае суд заочно арестовал вора в законе. В отношении него завершено расследование уголовного дела по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ.

Последний раз он оказывался в камере в 2017 году по делу о вымогательстве, но в 2020 году решение суда было отменено. Жорик Тбилисский неоднократно отбывал сроки за наркотики, в 1993 году его короновал Аслан Усоян, известный как дед Хасан, и еще один вор Владимир Волков (Волчок).

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    Любовь Ширижик
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