Режиссер Кэмерон опроверг слухи о планах экранизировать трагедию с батискафом в Атлантике

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон опроверг сообщение о том, что он планирует экранизировать историю о взрыве на батискафе «Титан», принадлежащем компании OceanGate Expeditions. Пост, в котором он прокомментировал слухи о съемках проекта о крушении батискафа, был опубликован в Twitter.

«Обычно я не реагирую на оскорбительные слухи в медиа, но сейчас мне нужно это сделать. Я не веду переговоров о фильме про OceanGate и никогда не буду вести», — написал Кэмерон.

О том, что Кэмерон собирается экранизировать трагедию взорвавшегося в Атлантике батискафа «Титан», сообщила газета The Sun 14 июля. Утверждалось, что кинематографист ведет переговоры с крупным стриминговым сервисом о съемках сериала, который будет посвящен трагедии с батискафом.

18 июня туристы начали спуск к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате «Титан» и исчезли. Через несколько дней спасатели нашли пять крупных обломков батискафа недалеко от «Титаника». Специалисты пришли к выводу, на аппарате произошел направленный внутрь взрыв.