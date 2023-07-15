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18:54, 15 июля 2023Культура

Кэмерон опроверг слухи о планах экранизировать трагедию с батискафом в Атлантике

Режиссер Кэмерон опроверг слухи о планах экранизировать трагедию с батискафом в Атлантике

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон опроверг сообщение о том, что он планирует экранизировать историю о взрыве на батискафе «Титан», принадлежащем компании OceanGate Expeditions. Пост, в котором он прокомментировал слухи о съемках проекта о крушении батискафа, был опубликован в Twitter.

«Обычно я не реагирую на оскорбительные слухи в медиа, но сейчас мне нужно это сделать. Я не веду переговоров о фильме про OceanGate и никогда не буду вести», — написал Кэмерон.

О том, что Кэмерон собирается экранизировать трагедию взорвавшегося в Атлантике батискафа «Титан», сообщила газета The Sun 14 июля. Утверждалось, что кинематографист ведет переговоры с крупным стриминговым сервисом о съемках сериала, который будет посвящен трагедии с батискафом.

18 июня туристы начали спуск к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате «Титан» и исчезли. Через несколько дней спасатели нашли пять крупных обломков батискафа недалеко от «Титаника». Специалисты пришли к выводу, на аппарате произошел направленный внутрь взрыв.

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    Олег Давыдов
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