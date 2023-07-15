Новая компания Маска будет использовать твиты для обучения ИИ

Новая компания Илона Маска xAI будет использовать сообщения в Twitter для обучения ИИ

Новая компания американского миллиардера и бизнесмена Илона Маска xAI будет использовать сообщения в социальной сети Twitter для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ). Об этом предприниматель рассказал в рамках мероприятия Twitter Spaces, которое транслировалось в принадлежащей Маску соцсети, пишет РИА Новости.

Как уточнил Маск, для обучения будут использоваться публичные твиты. «Ничего частного, как это делают практически все остальные», — объяснил он. Бизнесмен отметил, что добивается создания «хорошего» общего искусственного интеллекта (AGI), который будет понимать вселенную. Он добавил, что языковой искусственный интеллект xAI не будет «политически корректным».

Ранее Маск объявил о создании компании xAI по разработке искусственного интеллекта. Инженер высказался на тему ИИ и развития технологий. По мнению миллиардера, в настоящий момент ИИ не может конкурировать с человеческим мозгом. Однако руководитель Tesla и SpaceX отметил, что в будущем ситуация может измениться.