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21:27, 15 июля 2023Мир

Глава Минобороны Британии рассказал о шутке над Шойгу

Министр обороны Британии Уоллес сообщил, что в качестве шутки подарил Шойгу виски
СюжетМинобороны:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что тайно пошутил над главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Об этом он рассказал в интервью газете The Times.

Он отметил, что до конфликта на Украине договорился с украинским коллегой закодировать названия поставляемых Украине вооружений марками шотландского виски. В частности, противотанковые ракеты NLAW в переписке обозначались как Glenfiddich, а противокорабельные ракеты Harpoon — Islay. «Я просто писал ему: "У меня есть для тебя виски" или "Виски уже в пути"», — заявил Уоллес.

По словам британского министра, за две недели до начала российской специальной операции он посетил Москву. В качестве подарка он привез Шойгу односолодовый виски Glenfiddich. «Он не знал, что это значит. Такая была шутка», — отметил Уоллес.

Визит Уоллеса в Москву состоялся 11 февраля 2022 года. Оценивая итоги своей встречи с главой Минобороны России, британский министр обороны заявил, что в их разговоре не было «ни глухих, ни слепых».

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    Марина Совина
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