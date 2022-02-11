Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Минобороны Британии оценили встречу с Шойгу словами Лаврова

Уоллес заявил, что на встрече с министром обороны Шойгу не было «ни глухих, ни слепых»
Бен Уоллес

Бен Уоллес. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес оценил итоги своей встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу и заявил, что в их разговоре не было «ни глухих, ни слепых». Его цитирует ТАСС.

Глава британского Минобороны немного перефразировал слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова после его встречи с главой МИД Великобритании Лиз Трасс. Тогда Лавров сказал, что между Россией и Западом получается разговор немого с глухим.

«Я скажу, что в нашем разговоре [с Шойгу] совершенно не было ни слепых, ни глухих. Как министры обороны мы несем ответственность за последствия того, что произойдет в случае конфликта», — заявил Уоллес. Он оценил дискуссию как «конструктивную и откровенную» и добавил, что надеется на улучшение атмосферы и деэскалацию после встречи с российским министром обороны.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Москву в пятницу, 11 февраля. Ранее издание The Times сообщило со ссылкой на источники, что главная цель визита Уоллеса — «дать понять, что вторжение на Украину дорого обойдется» для России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России указали на подозрительную деталь в ситуации с допинг-тестом Валиевой
В России отреагировали на запрос Украины по поводу военной деятельности
Ким Кардашьян поручила японцам построить два дома
Сотрудники СБУ открыли стрельбу по копателям янтаря с бензопилами
Спрос на наручники вырос в восемь раз в преддверии Дня святого Валентина
Российский фондовый рынок закрылся падением
Доктор Комаровский предупредил об опасности низкой активности у ребенка
Илона Маска обвинили в жестоком обращении с животными
Австрийский экономический союз призвал власти страны признать «Спутник V»
На родине Tesla продали миллион электромобилей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.