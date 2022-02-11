В Минобороны Британии оценили встречу с Шойгу словами Лаврова

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес оценил итоги своей встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу и заявил, что в их разговоре не было «ни глухих, ни слепых». Его цитирует ТАСС.

Глава британского Минобороны немного перефразировал слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова после его встречи с главой МИД Великобритании Лиз Трасс. Тогда Лавров сказал, что между Россией и Западом получается разговор немого с глухим.

«Я скажу, что в нашем разговоре [с Шойгу] совершенно не было ни слепых, ни глухих. Как министры обороны мы несем ответственность за последствия того, что произойдет в случае конфликта», — заявил Уоллес. Он оценил дискуссию как «конструктивную и откровенную» и добавил, что надеется на улучшение атмосферы и деэскалацию после встречи с российским министром обороны.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Москву в пятницу, 11 февраля. Ранее издание The Times сообщило со ссылкой на источники, что главная цель визита Уоллеса — «дать понять, что вторжение на Украину дорого обойдется» для России.