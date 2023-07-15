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17:49, 15 июля 2023Спорт

Стала известна победительница Уимблдона

Теннисистка Маркета Вондроушова победила Жабер и впервые стала победительницей Уимблдона

Фото: Toby Melville / Reuters

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова стала победительницей Уимблдона 2023 года, проходящего в Лондоне. Результаты стали известны на сайте турнира.

В финальной встрече спортсменка оказалась сильнее туниски Унс Жабер. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4. Она длилась 1 час и 20 минут.

Вондроушова впервые победила на турнире Большого шлема. В 2019 году она дошла до финала «Ролан Гаррос». Чешка стала первой выигравшей Уимблдон несеяной теннисисткой с момента введения системы посева в 1927 году. Спортсменка занимает 42-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Финал в мужском одиночном разряде пройдет 16 июля. В нем встретятся серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

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    Анастасия Борисова
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