В пробке у Крымского моста скопились более 300 машин
Более 300 машин скопились к пробке у Крымского моста со стороны ТаманиСюжетВзрыв на Крымском мосту
Более 300 машин скопились к пробке у Крымского моста со стороны Тамани, об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«В очереди со стороны Тамани находится 304 транспортных средства. Время ожидания около часа», — говорится в сообщении по данным на 7:00 мск.
Отмечается также, что со стороны Керчи затруднений движения не наблюдается.
13 июля сообщалось, что в очереди к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края находится более 600 автомобилей.
Из-за пробок на подъезде к Крымскому мосту большие десантные корабли начали перевозить машины на переправе. В Росавтодоре объяснили загруженность транспортной артерии началом сезона отпусков.