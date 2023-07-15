В пробке у Крымского моста скопились более 300 машин

Более 300 машин скопились к пробке у Крымского моста со стороны Тамани

Более 300 машин скопились к пробке у Крымского моста со стороны Тамани, об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Тамани находится 304 транспортных средства. Время ожидания около часа», — говорится в сообщении по данным на 7:00 мск.

Отмечается также, что со стороны Керчи затруднений движения не наблюдается.

13 июля сообщалось, что в очереди к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края находится более 600 автомобилей.

Из-за пробок на подъезде к Крымскому мосту большие десантные корабли начали перевозить машины на переправе. В Росавтодоре объяснили загруженность транспортной артерии началом сезона отпусков.

