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07:51, 15 июля 2023Россия

В пробке у Крымского моста скопились более 300 машин

Более 300 машин скопились к пробке у Крымского моста со стороны Тамани
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Более 300 машин скопились к пробке у Крымского моста со стороны Тамани, об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Тамани находится 304 транспортных средства. Время ожидания около часа», — говорится в сообщении по данным на 7:00 мск.

Отмечается также, что со стороны Керчи затруднений движения не наблюдается.

13 июля сообщалось, что в очереди к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края находится более 600 автомобилей.

Из-за пробок на подъезде к Крымскому мосту большие десантные корабли начали перевозить машины на переправе. В Росавтодоре объяснили загруженность транспортной артерии началом сезона отпусков.

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    Марина Совина
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