Бербок призвала не противопоставлять помощь Украине и соцвыплаты в Германии

Глава МИД ФРГ Бербок: помощь Украине и соцвыплаты в Германии не должны противопоставляться

Помощь Украине со стороны Берлина и социальные выплаты внутри Германии не должны противопоставляться и взаимоисключать друг друга. С таким заявлением в интервью немецкому изданию BILD выступила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Это бессмысленно и было бы издевательством для народа Украины», — сказала немецкий министр, отвечая на вопрос журналиста о том, насколько уместна поддержка Киева, когда в Германии «многие семьи из-за высокой инфляции не знают, поедут ли летом в отпуск».

Бербок указала, что именно украинский конфликт, в котором, по ее словам, виновата Россия, стал «причиной очередного кризиса в мировой экономике и экономической рецессии в Европе».

Ранее в немецком городе Айзенхюттенштадт прошла акция протеста против поставок оружия Украине у школы, где выступала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Одним из вопросов, которые обсуждались на мероприятии, стало расходование денег из федерального бюджета на помощь Киеву.