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11:05, 15 июля 2023Россия

Медведев стихами Высоцкого ответил на призыв Джонсона принять Украину в НАТО

Медведев призвал отправить Джонсона в психбольницу после его слов об Украине в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона следует отправить в психиатрическую лечебницу после его призыва принять Украину в НАТО как можно быстрее без условий. Так на слова британского политика ответил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

«Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу», — заявил Медведев, отметив, что там у Джонсона появилась бы возможность «среди своих» изображать крутого парня и требовать начать третью мировую войну.

Российский политик также вспомнил несколько строк из стихотворения Владимира Высоцкого «Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное — невероятное" из сумасшедшего дома — с Канатчиковой дачи». «Ну сумасшедший — что возьмешь!» — процитировал Медведев.

Ранее Джонсон в статье для Daily Mail написал, что Западу следует быть сильным и принять Украину в НАТО без выполнения каких-либо условий. «Ни одна страна не нуждается в членстве в НАТО так сильно», — подчеркнул он.

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    Варвара Кошечкина
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