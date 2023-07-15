Джонсон призвал принять Украину в НАТО без условий

Экс-премьер Великобритании Джонсон призвал страны НАТО принять Украину без условий

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Западу следует быть сильным и принять Украину в НАТО как можно быстрее без условий. Об этом он написал в материале для Daily Mail.

По мнению Джонсона, было совершенно очевидно, чем должны заниматься лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе. По его мнению, государствам следует быть сильными, в чем и заключается смысл Североатлантического альянса. Политик отметил, что НАТО следовало дать Киеву знак, что он сможет присоединиться по окончанию боевых действий. Вместо этого страна получит «приглашение» в НАТО, «когда союзники договорятся и когда будут выполнены условия».

«Ни одна страна не приложила больше усилий, чем Украина, чтобы продемонстрировать свою готовность к членству в НАТО. Никакие вооруженные силы не являются более грозными и более эффективными в использовании оружия НАТО. Ни одна страна не нуждается в членстве в НАТО так сильно», — призвал он.