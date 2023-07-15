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17:59, 15 июля 2023Силовые структуры

Создатель «Параграфа-88» рассказал о подготовке покушения на Симоньян и Собчак

Подозреваемым в подготовке покушения на Симоньян и Собчак заплатили за разведку местности

Фото: Александр Поляков / Globallookpress.com

Участникам группировки «Параграф-88», подозреваемым в подготовке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, заплатили по 20 тысяч рублей за разведку местности. Об этом на допросе заявил молодой человек, представившийся создателем объединения, пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ.

По словам задержанного, он сам связался со Службой безопасности Украины (СБУ), сотрудник которой и дал задание ликвидировать Собчак и Симоньян. Во время подготовки преступления, участники «Параграфа-88» закопали автомат Калашникова, патроны к нему, а также 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что среди задержанных членов группировки есть несовершеннолетние.

Как сообщили в ФСБ, подозреваемых в подготовке покушений на Симоньян и Собчак задержали 14 июля в Москве и Рязанской области. За каждое преступление им обещали по 1,5 миллиона рублей. У участников «Параграфа-88» изъяли автомат Калашникова с 90 патронами, ножи, кастеты, резиновые дубинки и наручники. Кроме того, у них обнаружили атрибутику с нацистской символикой и литературой, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей преступные намерения.

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    Константин Лысяков
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