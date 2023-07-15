В МИД России высказались о попытке покушения на Симоньян и Собчак

Захарова: попытка покушения на Симоньян и Собчак говорит о террористической сущности Киева

Попытка покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналиста и телеведущую Ксению Собчак в очередной раз говорит о террористической сущности Киева. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Все происходящее в очередной раз показывает террористическую сущность режима [президента Украины Владимира] Зеленского, ответственного за целую серию терактов», — высказалась Захарова.

Она также напомнила о причастности украинских спецслужб к убийству журналистки Дарьей Дугиной в августе 2022 года, покушению на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева в марте 2023 года, убийству военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) и покушению на писателя Захара Прилепина в мае 2023 года.

15 июля стало известно, что ФСБ предотвратила покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Отмечается, что расправиться с журналистками намеревались члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины.

После случившегося первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал россиян к бдительности. Он напомнил, что покушения по заданию Службы безопасности Украины в России уже происходили. «Я думаю, что это не последняя попытка. Потому что они вербуют малолетних или совершенно незрелых молодых людей, которые не имеют еще жизненной позиции и за деньги готовы на преступления», — предположил он.