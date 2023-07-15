Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:54, 15 июля 2023Силовые структуры

Следствие попросило арестовать админа Telegram-канала «Кремлевская прачка»

В Москве следствие попросило арестовать администратора ряда Telegram-каналов Полякова

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Следствие попросило арестовать администратора ряда Telegram-каналов Михаила Полякова. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы, пишет ТАСС,

Уточняется, что Полякова обвиняют по уголовной статье о вымогательствах. В рамках этого же дела следствие требует арестовать Александра Санина.

Экс-полковника ФСБ Полякова задержали 14 июля по подозрению в вымогательствах у политиков и бизнесменов. Как стало известно, он администрировал Telegram-каналы «Кремлевская прачка», «Силовики» и Brief.

Ранее администратора Telegram-канала «Адские бабки» Инну Чурилову осудили на четыре года условно по делу о вымогательстве у сотрудника Промсвязьбанка. Осужденная извинилась перед потерпевшим и уже выплатила ему 420 тысяч рублей ущерба.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова предупредила о возможной ядерной катастрофе после атак на АЭС России

    Российская легкоатлетка рассказала о предложении выступать за Сирию

    В Госдуме заявили о признании главнокомандующего ВСУ в бессилии в вопросе Крыма

    Российский пехотинец притворился украинцем и взял в плен трех бойцов ВСУ

    Стало известно о состоянии находящегося в больнице Николая Дроздова

    Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на двух направлениях

    Захарова назвала цель украинской провокации с беспилотником

    Следствие попросило арестовать админа Telegram-канала «Кремлевская прачка»

    В Германии заявили о снизившихся ожиданиях Зеленского от контрнаступления

    Лавров обсудил с МИД Таиланда возможность использования карт «Мир» в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости