Следствие попросило арестовать админа Telegram-канала «Кремлевская прачка»

В Москве следствие попросило арестовать администратора ряда Telegram-каналов Полякова

Следствие попросило арестовать администратора ряда Telegram-каналов Михаила Полякова. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы, пишет ТАСС,

Уточняется, что Полякова обвиняют по уголовной статье о вымогательствах. В рамках этого же дела следствие требует арестовать Александра Санина.

Экс-полковника ФСБ Полякова задержали 14 июля по подозрению в вымогательствах у политиков и бизнесменов. Как стало известно, он администрировал Telegram-каналы «Кремлевская прачка», «Силовики» и Brief.

Ранее администратора Telegram-канала «Адские бабки» Инну Чурилову осудили на четыре года условно по делу о вымогательстве у сотрудника Промсвязьбанка. Осужденная извинилась перед потерпевшим и уже выплатила ему 420 тысяч рублей ущерба.