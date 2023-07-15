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09:28, 15 июля 2023Спорт

Легионер «Зенита» оказался вне заявки на сезон-2023/2024

Бразильский полузащитник Вендел оказался вне заявки «Зенита» на сезон-2023/2024

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бразильский полузащитник Вендел оказался вне заявки «Зенита» на сезон-2023/2024. Об этом сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Все остальные игроки «Зенита» были включены в состав команды на турнир. Петербургский клуб сможет внести Вендела в заявку, так как заявочное окно закроется только вместе с трансферным.

Ранее стало известно, что футболист по-прежнему находится в Бразилии, а сроки его возвращения в Россию не определены. При этом главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Вендел намерен покинуть петербургский клуб, и ему разрешили искать новую команду.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В завершившемся сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Вместе с командой полузащитник трижды выигрывал чемпионат России.

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    Дарья Коршунова
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