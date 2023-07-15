В Турции назвали условие продления зерновой сделки

В Турции допустили продление зерновой сделки при одобрении РФ предложений генсека ООН

Продление зерновой сделки возможно при одобрении Москвой предложений генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которые содержатся в его письме президенту РФ Владимиру Путину. Об этом рассказал дипломатический источник в Турции, пишет ТАСС.

Эксперт назвал условие для пролонгации. Он напомнил, что Россия неоднократно заявляла о невыполнении в течение года касающихся ее части стамбульских договоренностей. «Произойти это может в случае, если предложения Гутерриша признают приемлемыми», — допустил специалист.

Источник указал, что турецкие Минобороны, МИД активно работают над тем, чтобы продление зерновой сделки стало возможным. Дипломат добавил, что Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, будут обсуждать эту тему. По итогам беседы ситуация полностью прояснится, считает источник.

Ранее Эрдоган сообщил, что Путин согласился продлить зерновую сделку, несмотря на невыполнение российских требований по черноморской инициативе.