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07:51, 16 июля 2023Россия

Около 1000 машин скопилось в очереди к Крымскому мосту

В пробке у Крымского моста со стороны Тамани скопилось 980 автомобилей

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

В очереди к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по состоянию на 07:00 воскресенья, 16 июля, находится почти 1000 автомобилей. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на Крымском мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 980 транспортных средств», — говорится в сообщении. Время ожидания в пробке составляет около трех часов. В то же время отмечается, что со стороны полуострова затруднения движения нет. Канал также опубликовал рекомендации, как подготовиться к досмотру при въезде на мост.

В начале июля стало известно, что пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 7,3 километра. Позднее президент России Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками на Крымском мосту. В Росавтодоре объяснили загруженность транспортной артерии началом сезона отпусков. Из-за пробок на подъезде к Крымскому мосту большие десантные корабли начали перевозить машины на переправе.

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    Марина Совина
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