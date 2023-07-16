Стало известно о двух попытках ВСУ форсировать Днепр
Российские военные пресекли за сутки две попытки ВСУ форсировать Днепр
Российские военные за минувшие сутки пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Как стало известно, в результате ВСУ потеряли пять лодок и 30 военных. Так, при попытке переправиться на другой берег в районе острова Великий были уничтожены три лодки и 14 украинских военнослужащих.
Еще две лодки и 16 бойцов ВСУ были ликвидированы при попытке форсирования Днепра в районе острова Антоновский.
15 июля сообщалось, что российские военные из группировки войск «Днепр» уничтожили три лодки, на которых солдаты ВСУ пытались форсировать Днепр в Херсонской области. Уточнялось, что в них находились 12 украинских военных, все они были ликвидированы.