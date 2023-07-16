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10:18, 16 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о двух попытках ВСУ форсировать Днепр

Российские военные пресекли за сутки две попытки ВСУ форсировать Днепр

Фото: Reuters

Российские военные за минувшие сутки пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как стало известно, в результате ВСУ потеряли пять лодок и 30 военных. Так, при попытке переправиться на другой берег в районе острова Великий были уничтожены три лодки и 14 украинских военнослужащих.

Еще две лодки и 16 бойцов ВСУ были ликвидированы при попытке форсирования Днепра в районе острова Антоновский.

15 июля сообщалось, что российские военные из группировки войск «Днепр» уничтожили три лодки, на которых солдаты ВСУ пытались форсировать Днепр в Херсонской области. Уточнялось, что в них находились 12 украинских военных, все они были ликвидированы.

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    Варвара Кошечкина
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