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10:01, 16 июля 2023Среда обитания

В Госдуме рассказали о праве подать в суд из-за укусов соседских пчел на даче

Депутат Чаплин рассказал о праве подать в суд из-за укусов соседских пчел на даче

Фото: Bianca Ackermann / Unsplash

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал о праве подать в суд из-за укусов соседских пчел на даче. Его слова передает РИА Новости.

Чаплин заявил, что россияне имеют право подать в суд в случае, если их укусили пчелы соседней пасеки. Согласно статье 304 Гражданского кодекса РФ, россиянам предоставляется защита от действий владельца соседнего земельного участка, поэтому суд вправе обязать ответчика убрать пасеку, если пчелы нанесли увечья, отметил он. «Положительная судебная практика по данным вопросам имеется», — подчеркнул он.

Депутат указал, что законодательство России не запрещает разводить пчел на даче для собственных нужд, но есть ограничение на разведение их агрессивных видов. Единственным ограничением является решение собрания членов Садового некоммерческого товарищества (СНТ) о запрете на такую деятельность, объяснил он. «Опять же это не грозит штрафом, а лишь исключением из товарищества», — добавил Чаплин.

Парламентарий сообщил, что пасеку надо оформить в ветстанции района и получить санитарный паспорт, который поможет в будущем доказать законность ее содержания, также по правилам размещения необходимо размещать ульи только с миролюбивыми породами, а также на расстоянии не менее трех метров от соседских участков и 100 метров от учреждений и центральных дорог.

Ранее Чаплин рассказал, что россияне могут получить тюремный срок за выращивание токсичных и психотропных растений. По словам эксперта, за наличие на территории борщевика или волчеягодника можно отделаться денежным штрафом, а за выращивание конопли или кокаинового куста грозит уже уголовная ответственность.

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    Олег Давыдов
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