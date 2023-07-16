Над морем в Севастополе подавили еще один беспилотник

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что РЭБ подавила один беспилотник над морем

Еще один украинский беспилотник был подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над морем в Севастополе. О нейтрализации 10-го по счету беспилотника сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Буквально 15 минут назад над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБом, сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде», — написал он.

По словам Развожаева, в настоящее время в регионе происходит контроль воздушной обстановки, все оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Ранее 16 июля Развожаев сообщил, что вражеские дроны были уничтожены над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Он перечислил, что над морем был сбит один БПЛА, еще пять подавлены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Помимо этого были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде.

Позже губернатор города проинформировал, что районе мыса Манганари в Севастополе был сбит еще один беспилотник.