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06:48, 16 июля 2023Мир

Кандидату в президенты США придется сократить персонал из-за нехватки средств

Politico: Десантис сократит персонал президентской кампании в связи с нехваткой средств
Рон Десантис

Рон Десантис. Фото: Scott Morgan / Reuters

Кандидату в президенты США, губернатору штата Флорида Рону Десантису придется уволить часть персонала президентской кампании в связи с нехваткой средств. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источник.

По данным издания, на этой неделе были уволены десять человек. Уточняется, что сокращение персонала — вынужденная мера, чтобы оправдать ожидания по сбору средств. Десантису по итогам второго квартала текущего года удалось собрать 20 миллионов долларов, из которых более 1 миллиона были потрачены на выплату зарплат, налоговые отчисления, страховку и прочее.

Ранее стало известно, что действующий американский президент Джо Байден лидирует среди остальных кандидатов на пост главы страны по объему собранных средств в рамках предвыборной кампании. Ему пожертвовали 72 миллиона долларов, что в несколько раз больше, чем получил экс-президент страны Дональд Трамп и остальные его соперники.

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    Марина Совина
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