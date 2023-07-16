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19:49, 16 июля 2023Культура

Перечислен интересующий современных детей видеоконтент

Кинопродюсер Савельев: темы и способы потребления видеоконтента у детей изменились

Фото: Olga Vladimirova / Shutterstock / Fotodom

Темы и способы потребления видео у современного ребенка изменились, сообщил кинопродюсер и исполнительный директор Иван Савельев. В разговоре с «Лентой.ру» специалист перечислил интересующий детей контент по телевидению и в интернете.

Савельев напомнил, что несколько десятилетий назад возможность посмотреть телевизор нужно было заслужить примерным поведением или хорошими оценками. Но с тех пор мир кинематографа претерпел изменения, как и мышление новых поколений.

«Как показывают исследования Mediascop, увлечь современного ребенка работающим телевизором — нетривиальная задача. Доля несовершеннолетних детей, смотрящих телевизор, составляет порядка трех процентов», — сообщил кинопродюсер.

На смену телепрограммам пришел интернет и его алгоритмы, которые предлагают контент, похожий на тот, который вам уже понравился

Иван Савельевкинопродюсер

Интересы детей от 2 до 8 лет

При этом собеседник «Ленты.ру» отметил, что кое-что осталось неизменным. Самые маленькие — дети в возрасте от двух до пяти лет — все также предпочитают мультипликацию, добавил он. Правда, используя для этого преимущественно смартфоны и планшеты.

«Темы этих мультфильмов тоже не слишком разнятся. Это либо развивающее видео, в котором в игровой форме учат отличать цвета и формы, как набивший оскомину тысячам взрослых "Синий трактор". Либо приключения вроде "Маши и Медведя"», — сказал он.

Отдельно стоит упомянуть мультфильмы с заявкой на патриотическую работу вроде «Смешариков» и абсолютно не наполненные смыслом картины, в которых ведутся невнятные диалоги на непонятные темы

Иван Савельевкинопродюсер

«Более взрослая аудитория детей — в возрасте от шести до восьми лет — использует не только смартфоны и планшеты, но и ноутбуки, предпочитая мобильность и возможность забраться со "смотрелкой" в уютный уголок. Темы, которые интересуют этих детей, куда обширнее. Они охотно смотрят научные фильмы про нашу планету и полноформатные мультипликационные картины на самые разные темы», — рассказал кинопродюсер.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что не менее половины детей этой категории смотрят игровые стримы других подростков, в которых те чаще всего играют в компьютерные игры.

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Интересы детей от 8 до 14 лет

«Дети с восьми и вплоть до десяти лет — сложная аудитория. В силу обучения в школе в их выборке появляются разные образовательные материалы. И впервые появляются конкретные запросы», — поведал Савельев.

Так, например, самым популярным фильмом у этой категории детей является «Гарри Поттер». При этом самым известным киногероем назван Человек Паук. Также эксперт подметил, что эту категорию детей больше интересует содержание художественного фильма, чем актер или актриса.

А в десять лет у девочек и в одиннадцать-двенадцать у мальчиков запросы, напротив, становятся персонализированными, заявил кинопродюсер. Стримы у этой категории тоже в топе запросов, рассказал собеседник «Ленты.ру». Но помимо компьютерных игр, лидирует еще и живое общение с ведущими стрим людьми.

Все исследователи сходятся во мнении — необходимо регулярно строго модерировать и цензурировать контент, который просматривает ребенок

Иван Савельевкинопродюсер
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Интересы поколения Z

Поколение Z, а именно дети в возрасте старше 14 лет и до 25 — это уже подростки, чьи запросы настолько обширны, что их в пору сравнивать с группами взрослых, заявил Савельев.

«Эти дети считают, что миру нужны герои. А современным героем кино в 2023 году считают Бизнесмена, свободного Художника или Военного, причем именно в такой последовательности. Занятно, что парни чаще всего хотят видеть главным героем мужчину, а девушки — женщину», — поделился кинопродюсер.

Вполне ожидаемо, что им больше интересны персонажи их возраста, отметил специалист. Главным в жизни героя эта группа считает саморазвитие, семейные ценности, а также деньги и доход. За ними идут любовь, романтика и азарт.

«Более половины указали на то, что лучшим героем картины станет "Сильный и красивый, но одинокий человек, поступающий согласно своим желаниям и своей выгоде". Отличным примером такого персонажа могут являться "Венсдей Адамс" или "Локки"», — сообщил собеседник.

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Савельев рассказал, что на онлайн платформах у этой категории лидируют иностранные и российские сериалы, современное кино и анимация. Интересный сюжет, юмор и то, что главный герой должен быть похож на ребенка, отмечены как главные критерии картины.

«К слову, по этим качествам хорошо подошел сериал "Игра престолов". А вот из советской классики поколение Z смогло припомнить только "Операцию "Ы" и сопровождающие ее в телевизионном эфире на Новый год картины», — заключил кинопродюсер.

Вполне вероятно, что спустя время у наших детей появится свое поколение любимых фильмов и киноактеров, какими у нас были «Иван Васильевич меняет профессию» и другие советские картины

Иван Савельевкинопродюсер

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице построят самый крупный в России центр производства кино.

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    Алена Шевченко
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