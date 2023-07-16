Disney отправила на премьеру мультперсонажей вместо актеров из-за забастовок

Студия Disney отправила на красную дорожку мультперсонажей вместо актеров из-за забастовок

Американская студия Disney отказалась от традиционного прохода актеров по красной дорожке на премьере игрового фильма «Особняк с привидениями». Об этом сообщает The Hollywod Repoter.

Из-за забастовок работников киноиндустрии вместо известных кинозвезд перед камерами позировали артисты Диснейленда, переодетые в Микки и Мини Маусов, Малефисенту, Круэллу и других.

«У меня двоякие чувства, хотя я горжусь всем актерским составом и сценаристкой Кэти Дипполд. Если они не могут быть здесь, чтобы поговорить о картине, то это должен сделать я. Печально, что их здесь нет. Но я понимаю и поддерживаю причину, по которой они отказались», — резюмировал режиссер «Особняка с привидениями» Джастин Симиен.

Отмечается, что изначально на красную дорожку в честь премьеры должны были отправиться Дэнни ДеВито, Джейми Ли Кертис, Дэн Леви, Розарио Доусон, Тиффани Хэддиш и другие.

Ранее актерский состав «Оппенгеймера» покинул премьеру фильма в Лондоне, чтобы подготовиться к забастовке Гильдии актеров США. Режиссер фильма Кристофер Нолан заявил, что артисты пошли рисовать плакаты для пикетов.