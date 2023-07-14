Актерский состав «Оппенгеймера» покинул премьеру фильма ради забастовки

Deadline: актеры «Оппенгеймера» покинули премьеру фильма, чтобы подготовиться к забастовке

Актерский состав «Оппенгеймера» покинул премьеру фильма в Лондоне, чтобы подготовиться к забастовке Гильдии актеров США. Об этом сообщает Deadline.

Режиссер фильма Кристофер Нолан сообщил, что актеры пошли рисовать плакаты для пикетов. Он также назвал забастовку неизбежной.

13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале своей забастовки. Переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), которые длились 12 дней, окончились неудачей. Актеры и сценаристы впервые бастуют одновременно с 1960 года.

Ранее стало известно, что «Оппенгеймер» получил возрастной рейтинг «R» (для лиц не моложе 17 лет). Сюжет фильма, главную роль в котором исполнит звезда «Острых козырьков» Киллиан Мерфи, будет посвящен создателю атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру. В актерский состав проекта также вошли Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Джош Хартнетт, Кеннет Брана и другие.