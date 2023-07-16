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12:02, 16 июля 2023Мир

На саммите Россия — Африка примут несколько итоговых документов

ТАСС: участники саммита Россия — Африка примут несколько итоговых документов

Участники саммита Россия — Африка, который пройдет в конце июля, примут сразу несколько итоговых документов. Об этом сообщает ТАСС.

О планах в ходе саммита российскому агентству сообщил ряд дипломатических источников. «Это общая политическая декларация, а также еще несколько документов. Эти соглашения касаются в том числе сотрудничества в космосе, антитеррорстических мер и безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества», — отметил собеседник ТАСС.

В посольствах африканских стран также сообщили, что их страны принимали активное участие в разработке документов.

Второй саммит и экономический форум Россия — Африка состоится 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло в 2019 году.

Ранее стало известно, что лидеры семи африканских стран-участников мирной инициативы по Украине захотели снова встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Встреча должна состояться на саммите Россия — Африка.

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    Андрей Ставицкий
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